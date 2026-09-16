Мы продолжаем вас знакомить с ходом проведения Международного года волонтеров в целях устойчивого развития, учрежденного ООН по иницииативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Так, в Республике Корея в рамках 22-ой молодежной выставки на площадке Yeosu Expo Plaza был представлен стенд «2026 – Международный год волонтеров: VOLUN-TEEN: 1365℃ Station», организованный Корейской национальной волонтерской службой, Корейским агентством по содействию молодежной деятельности и Корейским советом социального обеспечения.

Концепция проекта – это пространство, где социальная ответственность может сочетаться с технологиями, творчеством и активным участием молодежи. Отдельно отмечается потенциал AI и цифровых технологий для расширения возможностей участия граждан, в том числе через новые формы цифрового волонтерства.

Всего в выставке приняли участие около 120 000 человек.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК