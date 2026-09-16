«Отырар сазы» открыл новый концертный сезон программой к 80-летию Каршыги Ахмедиярова

Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева представил первый концерт нового сезона. Музыкальный вечер «Күй-ұран» посвятили 80-летию выдающегося кюйши-домбриста, композитора, народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Каршыги Ахмедиярова.

Оркестр выступил под руководством заслуженного деятеля Казахстана Динзухры Тлендиевой. За дирижерский пульт также встали заслуженный артист Казахстана Жалгасбек Бегендиков, заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедияров и лауреат международных конкурсов Абилкайырхан Бейсеков.

В программе также приняла участие Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова.

В исполнении музыкантов прозвучали произведения Каршыги Ахмедиярова «Күй-ұран», «Қосбасар», «Ақмешіт», «Мама», «Жұлдызым», а также поэма «Махамбет» и «Реквием» Нургисы Тлендиева.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК