Казахстан и Словакия расширяют культурно-гуманитарное сотрудничество

В Братиславе состоялась серия встреч, посвященных расширению двустороннего взаимодействия Казахстана и Словекии в культурно-гуманитарной сфере.

Так, в ходе переговоров вице-министра культуры и информации Республики Казахстан Евгения Кочетова и Государственного секретаря Министерства культуры Словацкой Республики Тибора Бернатяка была выражена взаимная заинтересованность в проведении перекрестных дней культур в Астане и Братиславе.

Стороны также обсудили направления расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. Перспективными отмечены библиотечное и музейное дело, традиционное народное творчество, креативные индустрии и кинематография.

Сотрудничество в библиотечной сфере отдельно рассмотрели на встрече с директором Государственной научной библиотеки Словацкой Республики Ольгой Докторовой. В частности, словацкой стороной было предложено открыть на базе учреждения тематический уголок Казахстана в целях популяризации казахстанской культуры.

Важной частью программы стала встреча с Уполномоченным по правам человека в Словакии Робертом Доброводским, который отметил практическую ценность казахстанского опыта в сфере цифровизации социальных услуг, особо выделив проект «Цифровая карта семьи». Кроме того, стороны обсудили тему безопасности детей в цифровой среде.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК