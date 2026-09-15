В Сеуле прошли Дни казахстанского кино

В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея в Сеуле стартовали Дни казахстанского кино. Корейской аудитории представили фильмы «Томирис», «Паралимпиец» и «Алматы, я люблю тебя».

В церемонии открытия приняли участие Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев, президент Корейской культурной ассоциации Самуэль Чон, а также другие представители отечественной киноиндустрии.

Выступая на церемонии открытия, Арман Кырыкбаев отметил динамичное развитие сотрудничества между двумя странами и особое значение культурного взаимодействия.

«Сегодня отношения Казахстана и Кореи динамично развиваются по многим направлениям, в том числе в сфере культуры. Государственный визит Главы государства в Республику Корея сопровождается масштабной культурной программой. В ее рамках проходят не только Дни казахстанского кино, но и фестиваль Kazakhstan–Korea Cultural Village в Сеуле, где будут представлены культурное наследие Казахстана, традиционное и современное искусство. Уверен, что эти мероприятия придадут новый импульс сотрудничеству в сфере культуры и будут способствовать дальнейшему сближению наших народов» – отметил Арман Кырыкбаев.

Кинематограф является одним из важных направлений культурного взаимодействия между двумя странами. Казахстанские картины регулярно включаются в программы крупных международных кинофестивалей Республики Корея. Так, в 2025 году фильм режиссера Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» вошел в программу Пусанского международного кинофестиваля.

Представленные в Сеуле картины знакомят зрителей с разными гранями Казахстана. Историческая драма «Томирис» повествует о наследии Великой степи, фильм «Алматы, я люблю тебя» показывает современную городскую жизнь, а «Паралимпиец» рассказывает историю человека, преодолевающего жизненные испытания.

В рамках программы представители казахстанской киноиндустрии встретились с корейскими зрителями, рассказали о создании фильмов и обсудили развитие отечественного кинематографа. Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего профессионального и творческого сотрудничества между кинематографистами двух стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК