В Астане обсудили вклад Турсункуль Жайлаубаевой в сохранение культурного наследия

В Национальном музее Республики Казахстан состоялся круглый стол «Талғамы биік реставратор», посвященный профессиональному пути художника-реставратора и мастера традиционного прикладного искусства Турсункуль Жайлаубаевой.

С 1980-х годов мастер занимается реставрацией и реконструкцией исторического текстиля, традиционной одежды, коврово-войлочных и кожаных изделий. В своей работе она изучает старинные материалы, техники шитья и декоративного оформления, восстанавливая первоначальный облик музейных предметов.

Одной из наиболее известных работ Турсункуль Жайлаубаевой стало участие во второй реставрации «Золотого человека» из Иссыкского кургана. Она также работала над восстановлением образов «Сакского вождя» и «Пазырыкской девы», чапанов Абылай хана и Казыбек би, образцов женской одежды XVIII века, а также скифских изделий из ткани и кожи.

Работы мастера представлены в музейных собраниях Казахстана. Значительная часть ее профессиональной деятельности связана с сохранением традиционных технологий изготовления национальной одежды и восстановлением исторических предметов, требующих специальных знаний о тканях, нитях, крое и способах декорирования.

В ходе круглого стола ученые, археологи, этнографы, реставраторы и мастера прикладного искусства обсудили развитие реставрационного дела, сохранение традиционных технологий и передачу профессионального опыта молодым специалистам.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК