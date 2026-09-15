Казахстан и Корея укрепляют сотрудничество в библиотечной сфере

В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея состоялась встреча представителей Национальной академической библиотеки Республики Казахстан и Национальной библиотеки Кореи.

Стороны обсудили перспективы развития профессионального сотрудничества между библиотеками двух стран. Особое внимание было уделено сохранению культурного и научного наследия, цифровой трансформации библиотечной сферы, внедрению технологий искусственного интеллекта, развитию современных сервисов для читателей и обмену профессиональным опытом.

По итогам встречи Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Кореи подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ создаст дополнительные возможности для расширения профессиональных связей, реализации совместных инициатив и обмена опытом в сфере современных библиотечных технологий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК