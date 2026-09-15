В селе Тендык открылся обновленный Дом культуры

В селе Тендык Тайыншинского района Северо-Казахстанской области открылся обновленный Дом культуры. Объект модернизирован в рамках совместного проекта Министерства культуры и информации РК и общественного фонда «Қазақстан халқына» – «QH Мәдени даму алаңы».

В церемонии открытия приняли участие представители акимата Северо-Казахстанской области, Комитета культуры Министерства культуры и информации РК и общественного фонда «Қазақстан халқына».

Северо-Казахстанская область стала первым регионом страны, где проект реализуется на объектах культуры. Его цель – создание современных и доступных пространств для творчества, образования и культурного досуга жителей.

В Доме культуры полностью обновлены мебель и техническое оснащение, установлено современное световое и звуковое оборудование. Для жителей села созданы вокальная и домбровая студии, театральный и хореографический кружки, мастерская ремесел, библиотека и детская зона.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК