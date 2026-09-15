В Душанбе (Республика Таджикистан) состоялся региональный круглый стол по вопросам женского предпринимательства в странах Центральной Азии.

В составе казахстанской делегации были представители Министерства культуры и информации и Министерства национальной экономики.

Основная цель встречи – обмен опытом, расширение экономических возможностей женщин, продвижение гендерного равенства и развитие трансграничного сотрудничества между странами Центральной Азии.

В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вызовы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, включая вопросы доступа к рынкам, трансграничной торговли, миграции, развития бизнеса и налаживания партнерских связей.

Особое внимание было уделено практическому опыту государств региона, включая Казахстан. Делегаты представили действующие подходы и инициативы в сфере поддержки женщин в предпринимательстве, развитию равных прав и возможностей.

Программа круглого стола включала интерактивные тематические сессии, работу в малых группах, трансграничную ярмарку инноваций и совместную разработку рекомендаций. По итогам встречи были сформированы предложения и инициативы, направленные на укрепление социально-экономической устойчивости Центральной Азии.

Мероприятие прошло в рамках Компонента 3 «Взаимодействие с приграничными сообществами» БОМКА-11.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК