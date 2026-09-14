В Астане стартовал курс по подготовке тренеров в сфере волонтерства

В Астане стартовало обучение участников продвинутого курса программы «Тренинг для тренеров», направленной на подготовку квалифицированных специалистов в сфере волонтерства. В текущем потоке участвуют 17 человек.

Программа реализуется Министерством культуры и информации Республики Казахстан совместно с Национальной волонтерской сетью в рамках проекта стратегического партнерства.

В 2026 году программа приобретает особое значение в контексте Международного года волонтеров во имя устойчивого развития, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

«Тренинг для тренеров» направлен на развитие кадрового потенциала волонтерского движения и повышение качества образовательной и методической поддержки волонтерских инициатив.

За три года базовый курс программы прошли 140 тренеров: 42 – в 2024 году, 47 – в 2025 году и 51 – в 2026 году. Продвинутый уровень подготовки за два года охватит 33 специалиста.

Обучение сочетает теоретическую подготовку и практические навыки, необходимые для дальнейшей работы с волонтерскими сообществами. На основе полученных знаний и практик выпускники программы проводят семинары и обучающие мероприятия для волонтеров и организаций в регионах страны.

В 2025 году участники продвинутого курса провели более 80 семинаров, в 2026 году планируется организовать еще не менее 85 обучающих мероприятий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК