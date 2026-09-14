Международный год волонтеров в целях устойчивого развития (IVY 2026), объявленный ООН по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, активно поддержали страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кампания стала стимулом для обмена опытом и объединений усилий в регионе в достижении ЦУР. Прежде всего, региональное сотрудничество направлено на укрепление институциональных основ волонтерства.

Так, представители Чили, Мексики, Доминиканской Республики, Гондураса и Гватемалы на совместной площадке обсудили национальные модели координации волонтерства. Также данная тема стала одной из ключевых на IX заседании Форума стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию.

Примером институционального подхода стала презентация Гватемалой Закона о содействии волонтерству, направленного на признание, поддержку и развитие добровольческой деятельности как неотъемлемой части устойчивого развития.

В Гондурасе реализуется широкий спектр социальных, образовательных и экологических проектов, в числе которых создание школьных огородов, экологические акции, благоустройство общественных пространств, региональная кампания по сбору вторсырья Reciclatón 2026, а также инициативы по поддержке пожилых людей и обеспечению школьного питания.

В Колумбии в рамках IVY 2026 состоялась инициатива «Играем в одной команде ради устойчивого развития», организованная при участии структур ООН.

В Гайане международная кампания получила символическое продолжение у водопада Кайетур – одного из наиболее известных природных объектов страны. Передвижной логотип IVY 2026 впервые был представлен в Карибском бассейне, подчеркнув роль волонтерства в защите окружающей среды и продвижении устойчивого развития.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК