Симфонией Малера открылся 91-й сезон оркестра имени Т. Абдрашева
Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева открыл 91-й концертный сезон Симфонией № 2 до минор «Воскресение» Густава Малера.
Вместе с оркестром выступила Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова. За дирижерским пультом - художественный руководитель и главный дирижер оркестра Канат Омаров.
Симфония «Воскресение» - одно из наиболее масштабных произведений мировой симфонической классики. Пятичастное сочинение объединяет оркестр, хор и солистов и раскрывает темы жизни, надежды и духовного возрождения.
Хоровые партии были подготовлены под руководством художественного руководителя и главного дирижера капеллы Беимбета Демеуова.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК