Театр имени Абая открыл 93-й сезон премьерой балета «Ақбала»

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая открыл 93-й театральный сезон премьерой национального балета «Ақбала», созданного по мотивам трилогии Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот».

Произведение классика казахской литературы впервые получило воплощение на сцене театра языком современного балета. В постановке были задействованы балетная труппа, симфонический оркестр, солисты оперы и хор. Особое место в музыкальном сопровождении заняло звучание кылкобыза.

Главные партии исполнили Милана Рахимбекова в роли Акбалы, Архат Аширбек в роли Еламана и Рустем Имангалиев в роли Танибергена. Над созданием балета работала международная постановочная команда из Казахстана, Германии, Италии и России.

Постановка посвящена памяти известных мастеров казахстанского балетного искусства Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова, чья многолетняя творческая деятельность была связана с театром имени Абая.

В рамках открытия нового сезона также представили обновленный интерактивный музей, посвященный истории коллектива и выдающимся деятелям национального искусства. В экспозиции представлены материалы о Куляш Байсеитовой, Курманбеке Жандарбекове, Шаре Жиенкуловой, Ахмете Жубанове, Даурене Абирове и других мастерах.

Музейная коллекция также пополнилась редкой работой одного из основоположников казахстанской театрально-декорационной школы Владимира Колоденко – картиной с изображением балерины, переданной театру в дар.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК