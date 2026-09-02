«Астана Балет» открыл XIV сезон масштабной постановкой «Два ковра»

Театр «Астана Балет» открыл XIV театральный сезон показом спектакля «Два ковра», созданного по мотивам древней азербайджанской легенды о ширванском ковре. Постановка стала первым спектаклем нового сезона. Уже 5 сентября программу продолжит рок-балет «Blind Forgiveness», а в ближайшее время коллектив отправится на гастроли в Австрию, где представит обе постановки.

В спектакле «Два ковра» традиционное искусство ковроткачества становится частью драматического повествования, а орнамент приобретает символическое значение: линии и узоры хранят память о человеческих судьбах, чувствах и пережитых испытаниях.

В центре сюжета — история любви, зародившейся в юности и прошедшей через войны, разлуку и утраты. Несмотря на годы и расстояния, герои сохраняют связь друг с другом и вновь обретают надежду на воссоединение. Через их судьбы постановка обращается к темам любви, памяти, преданности и способности человека сохранять надежду даже в самых сложных обстоятельствах.

Автором либретто выступил Валерий Копейкин. Режиссер и хореограф Александр Могилёв перенес древнюю легенду в современное сценическое пространство, объединив классическую пластику с современным хореографическим языком. Танец становится одним из основных средств раскрытия характеров героев и развития драматического действия.

Следующим спектаклем XIV сезона станет рок-балет «Blind Forgiveness», который театр представит 5 сентября. Постановка сочетает современную хореографию, выразительную драматургию и энергетику рок-музыки.

После показов в Астане театр продолжит международную гастрольную деятельность. В Австрии зарубежной публике будут представлены спектакли «Два ковра» и «Blind Forgiveness».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК