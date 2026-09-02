«38. Последняя точка» выходит в широкий прокат

С 3 сентября казахстанские зрители смогут увидеть на больших экранах художественный фильм «38. Последняя точка» — историю о людях, которые оказываются один на один со стихией и в критический момент делают выбор между собственной безопасностью и профессиональным долгом.

Сюжет картины разворачивается вокруг лесников, для которых привычная работа превращается в борьбу за человеческие жизни. Через их историю авторы говорят о мужестве и ответственности, дружбе и семье, цене принятого решения и бережном отношении к природе. Вместе с тем фильм стал данью памяти тем, кто погиб, исполняя служебный долг.

До выхода в широкий прокат картину представили зрителям в Астане и Алматы. Премьерные показы объединили представителей киноиндустрии, деятелей культуры и искусства, актеров, съемочную группу и представителей СМИ.

Режиссером «38. Последняя точка» выступил Торебек Бейсебаев, продюсером — Нуржигит Хайдар. В фильме снялись Асан Мажит, Арман Уахитов, Алтыншаш Шаяхмет, Алмат Сакатов, Толепберген Байсакалов, Асылбек Айтиш и Максат Сабитов.

Картина снята по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК