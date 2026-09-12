100-летие Абдуллы Карсакбаева отмечают масштабной программой в День казахского кино

В Казахстане проходит масштабная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося режиссера Абдуллы Карсакбаева. Сегодня в Алматы открылась тематическая выставка и состоялся специальный показ фильма «Менің атым Қожа». До 17 сентября ретроспективные показы его картин пройдут в шести городах страны.

На выставке «Через время и экран: 100 лет Абдолле Карсакбаеву» представлены оригинальные графические работы художницы М. Фроловой-Багреевой, созданные по мотивам повести Бердібека Сокпакбаева «Менің атым Қожа». Экспозиция позволяет проследить, как формировался визуальный образ главного героя до его воплощения на экране.

Показы фильмов А.Карсакбаева состоятся в Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе, Кызылорде и Актау. В программу вошли картины «Менің атым Қожа», «Алпамыс идет в школу», «Путешествие в детство» и «Тревожное утро».

Еще одним событием праздничной программы стала церемония открытия новых памятных звезд на территории Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

На Аллее звезд увековечены имена Бауыржана Ногербека, Болата Сулеева, Мурата Нугманова, Алима Сабитова, Сламбека Тауекела, Виктора Чугунова, Азербайжана Мамбетова и Нурлана Сегизбаева, внесших значительный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК