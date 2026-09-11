Робот-дирижер открыл 93-й концертный сезон оркестра имени Курмангазы

Искусственный интеллект и современные технологии стали частью открытия 93-го концертного сезона Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. Одним из главных элементов программы стал робот-дирижер, под управлением которого прозвучали произведения в исполнении оркестра. Творческий эксперимент объединил традиционное звучание национального оркестра и современные технологии.

Концерт в Алматы был приурочен ко Дню города. В программу вошли произведения казахской инструментальной музыки, мировой классики и песни об Алматы.

Оркестр исполнил кюи Курмангазы «Түрмеден қашқан», «Серпер», «Адай» и «Сарыарқа», а также «Фантазию» Н. Аширова, посвященную Ахмету Жубанову. Классическую часть составили произведения Иоганнеса Брамса, Ференца Листа и Иоганна Штрауса.

Отдельный блок посвятили Алматы. Прозвучали песни «Алматым менің» Александра Зацепина и «Алматының алмасы» Ескендира Хасангалиева.

Праздничную программу дополнили выставка, посвященная алматинскому апорту, и DJ-сопровождение.

В новом сезоне коллектив представит проекты «Kurmangazy: next cover concert», «Шам жарығындағы әуен», «QURMANҒAZY COMPOSER LAB» и «Cinema hits».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК