«Семья – пространство поддержки»: Неделя семьи в Казахстане

11 сентября в Казахстане в рамках тематической недели ко Дню семьи прошел день «Семья – пространство поддержки». Основное внимание было уделено вопросам безопасности семьи, профилактике семейно-бытового насилия, защите прав и интересов детей, культуре здоровых отношений.

В регионах были организованы экспертные встречи с участием психологов, юристов, социальных работников, представителей правоохранительных органов и НПО.

Кульминацией дня стала дискуссионная площадка «Ашық алаң», где участники обсудили актуальные вопросы государственной семейной политики.

Неделя семьи в Казахстане продолжается. Следующий день кампании, 12 сентября, будет посвящен поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК