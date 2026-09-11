Более 55 тысяч человек объединил книжный фестиваль «KitapTime–2026»

При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан во всех регионах страны прошел V общереспубликанский книжный фестиваль «KitapTime–2026».

Центральной площадкой стала Национальная академическая библиотека РК в Астане. Программа объединила книжную ярмарку, литературные и творческие встречи, Bookcrossing, мастер-классы и международный круглый стол «Читающее поколение: современные подходы к формированию нового читателя». Также в библиотеке открылся новый читальный зал для подростков.

Одним из ключевых событий стало открытие Уголка сербской литературы, где представлено 120 книг, включая произведения известных сербских авторов, художественную и детскую литературу. Новая площадка стала 20-м пространством зарубежной литературы в Национальной академической библиотеке РК.

Кроме того, Национальная академическая библиотека РК, Национальный телеканал «Казахстан» и театр «Жастар» подписали меморандумы о сотрудничестве по направлению «Книга, искусство и медиа: новое партнерство».

В программу также вошли акция «Ауылға кітап», просветительская презентация «Өзіңді тап – өзегіңе орал!», презентации книг и встречи с писателями и представителями литературной сферы.

В Алматы мероприятия фестиваля состоялись в Национальной библиотеке РК. Посетителям представили издания, выпущенные в 2025–2026 годах, редкие книги, а также архивные номера газет и журналов XX века. Здесь также прошли литературные встречи, дискуссии, автограф-сессии, интерактивные программы и кинопоказ.

Отдельное внимание уделили современным способам продвижения книг. На встрече «Book Blogger» обсудили создание книжного контента в социальных сетях, формирование читательской аудитории и новые инструменты популяризации чтения.

Всего в рамках «KitapTime–2026» по стране состоялось 1 795 культурно-просветительских мероприятий, которые объединили 55 726 участников.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК