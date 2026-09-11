Эксперты обсудили трансформацию семьи и преемственность поколений

В Астане состоялся круглый стол «Дәуірлер тоғысындағы отбасы», приуроченный ко Дню семьи. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Организатором выступил Казахстанский институт общественного развития.

Круглый стол объединил представителей государственных органов, научного и экспертного сообщества. Обсуждение охватило широкий круг вопросов, связанных с развитием казахстанской семьи – от традиционных моделей брака до современных форм семейной жизни. Особое внимание было уделено преемственности поколений, изменению семейных ролей, сохранению культурной памяти и традиций, а также адаптации сложившихся семейных практик к современным общественным условиям.

В рамках встречи также были рассмотрены вопросы укрепления семейного благополучия и совершенствования государственной семейной политики на основе результатов исследований и экспертных оценок.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК