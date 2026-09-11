Проект Закона об НПО обсудили на заседании рабочей группы

В режиме онлайн состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях, где обсудили проект Закона об НПО.

В числе ключевых новелл документа: введение четкого понятийного аппарата, решение вопросов трудовых и социальных гарантий работников НПО, механизмы государственной поддержки и взаимодействия, а также цифровизация процессов.

В составе рабочей группы – представители общественных организаций, правозащитного и экспертного сообщества, а также неправительственного сектора. В ходе заседания они озвучили свои идеи и предложения, которые будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе над законопроектом.

Ранее проект Закона был рассмотрен на 20 региональных гражданских форумах и на специальной панельной сессии в рамках XII Гражданского форума Казахстана. Вместе с тем, проведены публичные обсуждения на портале «Открытые НПА».

3 сентября текущего года прошел еще один этап согласования – на заседании Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности была одобрена Концепция законопроекта.

Разработка нового Закона началась в исполнение поручения Главы государства, озвученного 14 марта 2025 года в ходе заседания Национального Курултая.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК