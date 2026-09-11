Роль Курултая обсудили на заседании дискуссионного клуба «Ұстаным»

В Астане состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Ұстаным» на тему «Курултай в контексте политических реформ: общественный запрос, итоги выборов и перспективы развития».

В заседании приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан, политологи, представители научно-аналитического сообщества, общественные деятели, руководители и представители общественных организаций и молодежи.

Участники обсудили роль Курултая в современной политической системе, общественные ожидания, механизмы представительства интересов граждан и перспективы дальнейшего развития института.

Также рассмотрены вопросы совершенствования взаимодействия государства и гражданского общества, расширения общественного участия и представления актуальных запросов граждан государственным институтам. По итогам дискуссии выработаны экспертные рекомендации и предложения.

Заседание проведено в рамках совместного стратегического проекта Министерства культуры и информации с Гражданским Альянсом Казахстана - «Организация центра развития гражданского общества «Адал Азамат – белсенді қоғам», направленного на развитие потенциала НПО и их вовлечение в реализацию общенациональных ценностей страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК