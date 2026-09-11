В столице обсудили вопросы укрепления семейных ценностей

В Астане в преддверии Дня семьи состоялось заседание Республиканского Совета матерей, посвященное вопросам создания семьи и укрепления семейных ценностей.

Во встрече приняли участие представители Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Союза отцов, психологи, врачи, специалисты в сфере права и финансов, студенты и молодежные активисты.

В формате круглого стола участники обсудили современные взгляды молодежи на создание семьи, готовность к семейной жизни, вопросы брака, взаимоотношений и ответственности.

Эксперты рассмотрели правовые и финансовые аспекты брака, вопросы профилактики семейно-бытового насилия, ответственного отцовства и психологической готовности молодежи к семейной жизни. Молодые участники поделились своими взглядами на факторы, влияющие на решение о создании семьи, задали вопросы экспертам и озвучили свои предложения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК