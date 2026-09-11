В Анкаре прошел вечер памяти к 125-летию Манарбека Ержанова

В Анкаре состоялся вечер памяти, посвященный 125-летию со дня рождения выдающегося казахского певца, домбриста, композитора и актера Манарбека Ержанова.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных органов и творческой интеллигенции.

В рамках программы были представлены жизненный и творческий путь Манарбека Ержанова, а также его вклад в развитие казахского музыкального искусства. Зрителям также показали документальный фильм о жизни и творчестве Манарбека Ержанова.

В концертной программе фольклорный ансамбль «Арка сазы» из Караганды исполнил произведения казахской традиционной музыки. Также выступили Сержан Мусаин, Нурлитан Саяткызы и Гульмира Тапай. Поэт и писатель Серик Аксункарулы представил произведение «Баллада об эпохе Манарбека Ержанова».

Мероприятие организовано Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) совместно с Министерством культуры и информации Республики Казахстан и акиматом Карагандинской области.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК