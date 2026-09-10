Театр имени Габита Мусрепова открыл 81-й сезон новыми постановками

Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова открыл 81-й театральный сезон. В новом сезоне зрителей ждут премьеры, события, приуроченные к 80-летию театра, а также участие коллектива в международных и республиканских фестивалях.

Первым зрителям представили спектакль для детей «Возвращение Карлсона» по мотивам произведения Астрид Линдгрен. Также состоялся показ новой постановки «Ақбілек. Түс».

12 сентября на экспериментальной сцене имени Жаната Хаджиева состоится премьера драмы «Көкірек көзі оянғандай».

Отдельный блок программы посвящен 80-летию театра. 17 сентября в Алматы пройдет международная научно-практическая конференция «80 жылдық сахна сыры: рух, өнер, ізденіс» с участием отечественных и зарубежных театроведов. В этот же день на Кок-Тобе состоится праздничный вечер для жителей и гостей города.

В новом сезоне театр продолжит фестивальную деятельность. В Албании коллектив представит спектакль «Дом Бернарды Альбы» на XX Международном театральном фестивале «Волшебные ночи в Бутринте», в России – постановку «Қарагөз» на Международном Тихоокеанском театральном фестивале.

Кроме того, спектакль «Ұлпан» войдет в программу Международного театрального фестиваля «ТЕАТР ALL» в Астане и республиканского фестиваля «Сын – шын болсын» в Караганде.

Отметим, до конца года репертуар театра пополнят «Алдар Көсе» и «Ромео и Джульетта». В планах на 2027 год – постановки «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» и «И дольше века длится день».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК