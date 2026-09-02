В Мангистауской области прошел военно-патриотический конкурс «Рухты сарбаз»

В рамках проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» в Актау состоялся областной военно-патриотический конкурс «Рухты сарбаз».

Конкурс проводится третий год подряд и направлен на патриотическое воспитание молодежи, укрепление гражданской ответственности, уважения к истории и традициям страны. В этом году в конкурсе приняли участие 20 военнослужащих, прошедших предварительный отбор в воинских частях региона.

Программа включала несколько этапов, в которых конкурсанты продемонстрировали знания, навыки, творческие и интеллектуальные способности. По итогам конкурса участникам вручили грамоты и призы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК