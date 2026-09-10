Неделя семьи продолжается: в Казахстане прошел день «Здоровое поколение: растем вместе»

В Казахстане продолжается Неделя семьи, приуроченная к празднованию Дня семьи. 10 сентября в рамках тематического дня «Здоровое поколение: растем вместе» особое внимание было уделено вопросам здоровья детей и молодежи, ответственному родительству и раннему развитию ребенка.

В частности, совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) была проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам физического и эмоционального здоровья детей, раннего развития, правильного питания, режима сна и ухода за ребенком.

Одной из ключевых тем дня стал вопрос дошкольного воспитания и адаптации детей к детскому саду. Для родителей прошли информационные встречи на тему «Семья и детский сад: первые самостоятельные шаги ребенка».

В организациях дошкольного образования организовали дни открытых дверей для родителей, где они смогли познакомиться с условиями пребывания детей, особенностями образовательного и воспитательного процесса и получить ответы на интересующие вопросы.

Отдельное внимание было уделено вопросам репродуктивного здоровья. В медицинских учреждениях состоялись дни открытых дверей, где молодежи рассказали о профилактике заболеваний, ответственном планировании беременности, подготовке к рождению ребенка.

Еще одним направлением стал информационный проект «Семья в телефоне», в рамках которого участники получили информацию о безопасном использовании интернета, родительском контроле, профилактике кибербуллинга и цифровой зависимости.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК