Казахстан представил опыт развития архивного дела на площадке СНГ

В Минске состоялось XXII заседание Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие представители Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Казахстанская сторона представила информацию об основных направлениях развития архивного дела в стране, а также проводимой работе по совершенствованию отрасли.

В рамках международной научно-практической конференции «Сохранность национальных архивных фондов: практика и перспективы» также был представлен доклад о состоянии и обеспечении сохранности документов Национального архивного фонда Республики Казахстан.

Участники обсудили внедрение современных технологий, обеспечение сохранности архивных фондов и расширение доступа к документам. Особое внимание уделили развитию информационных систем и электронных услуг, а также совершенствованию процессов учета, хранения и использования архивных документов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК