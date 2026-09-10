Казахстан и Саудовская Аравия расширяют сотрудничество в архивной сфере

Делегация Национального архива Республики Казахстан посетила Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

В рамках поездки Национальный архив Казахстана и Исследовательский и архивный фонд имени короля Абдулазиза подписали Исполнительную программу по реализации Меморандума о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом между архивистами двух стран, проведение совместных научных исследований и научно-просветительских мероприятий.

Казахстанская делегация также ознакомилась с деятельностью Национального музея Саудовской Аравии, Исследовательского и архивного фонда имени короля Абдулазиза, национальных библиотек и Исламского исследовательского центра имени короля Фейсала.

Стороны обсудили вопросы сохранения и цифровизации документального наследия, проведения совместных исследований, а также современные подходы к работе с архивными и библиотечными фондами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК