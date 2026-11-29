В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Батыс өңірінің ән-күй мұрасы», посвящённый музыкальному наследию Западного Казахстана.

Мероприятие прошло в рамках цикла концертов, направленных на сохранение и популяризацию национального музыкального искусства различных регионов страны.

В ходе вечера артисты Национального центра искусств «Халық қазынасы» представили 18 произведений, отражающих богатство песенного искусства, кюев и традиций жыр и терме.

В программе прозвучали произведения известных казахских композиторов и кюйши, в том числе Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Махамбета Утемисова, Мухита Мералыулы и Гарифоллы Курмангалиева.

На сцене выступили заслуженные деятели Казахстана Ерлан Рыскали, Елмура Жанаберген, Айгуль Елшибаева, Медет Салыков, Едиль Басыгараев, а также лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын», республиканских и международных конкурсов.

Концерт объединил традиционные вокальные и инструментальные произведения, продемонстрировав самобытность музыкального наследия Западного Казахстана и преемственность национальных исполнительских традиций.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК