В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера» состоялся концерт «Үш әлем – бір әуен», посвящённый 35-летию Независимости Республики Казахстан.

Программу представил Камерный хор театра под руководством главного хормейстера, заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Автором концертной программы выступил Даурен Мусин.

В ходе вечера прозвучали казахские народные песни «Ауылым», «Құсни – Қорлан», «Япурай» и другие произведения в современных хоровых обработках. Особое место заняли композиции с использованием национальных музыкальных инструментов, включая домбру, қылқобыз, шаңқобыз и дауылпаз.

В концерте также принял участие Детский хор театральной студии «Астана Опера», исполнивший казахские и зарубежные произведения.

На сцене выступили заслуженный деятель Казахстана Расул Жармагамбетов, солисты Лейла Аламанова, Улпан Аубакирова, Аян Толеген и Саргис Бажбеук-Меликян. Значительная часть программы была исполнена а капелла.

Концерт объединил национальные музыкальные традиции и современное хоровое искусство, продемонстрировав преемственность поколений и богатство казахстанской музыкальной культуры.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК