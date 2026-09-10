В Алматы представили новые проекты культурного сотрудничества Казахстана и Франции

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся ряд мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Одним из ключевых событий стало открытие Книжного уголка Франции, где представлены издания об истории и культуре страны, произведения французских классиков и современных авторов, а также литература в переводе на казахский и русский языки. Новый книжный уголок позволит казахстанским читателям ближе познакомиться с французской литературой и культурой.

Также состоялась презентация казахоязычного издания книги французского историка и исследователя Мари Фаверо «Золотая Орда: как степная империя изменила мир». Работа посвящена истории Золотой Орды, ее роли в евразийском пространстве и влиянию на политические и культурные процессы в Центральной Азии.

Вместе с тем, Национальная библиотека Республики Казахстан и Французский альянс в Алматы подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных культурно-просветительских проектов, литературных инициатив и других мероприятий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК