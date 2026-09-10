В Казахстане проходит День здоровья в рамках Недели семьи

В Казахстане продолжается Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи. Тема сегодняшнего дня - «Здоровое поколение: растем вместе».

В регионах запланированы информационно-просветительские встречи для родителей, направленные на повышение осведомленности о здоровье и развитии детей. Специалисты расскажут о раннем развитии, правильном питании, режиме сна, эмоциональном состоянии ребенка, а также адаптации детей к детскому саду.

В организациях дошкольного образования пройдут дни открытых дверей для родителей, где обсудят вопросы безопасности, режима дня и взаимодействия семьи с воспитателями.

Кроме того, в медицинских учреждениях и молодежных ресурсных центрах состоятся консультации по вопросам репродуктивного здоровья и ответственного планирования семьи.

Отдельное внимание в рамках дня уделяется цифровой безопасности. В рамках проекта «Семья в телефоне» родители и дети получат рекомендации по безопасному использованию интернета, профилактике кибербуллинга и цифровой зависимости, защите персональных данных и соблюдению цифровых границ.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК