В Астане состоялась международная научно-практическая конференция «Учение Акжана аль-Машани на стыке востоковедения и естественных наук и современная наука», посвящённая 120-летию со дня рождения выдающегося казахстанского учёного, основоположника фарабиеведения.

Организаторами мероприятия выступили Национальный центр рукописей и редких книг совместно с кафедрой истории Казахстана исторического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва.

На открытии конференции было зачитано приветственное письмо советника Президента Республики Казахстан Ерлана Карина.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, государственные и общественные деятели, преподаватели высших учебных заведений, а также учёные из Казахстана, Ирана, Турции, Франции, Сирии и Узбекистана.

Участники обсудили значение научного наследия Акжана аль-Машани для современной науки, вопросы изучения трудов аль-Фараби, сохранения восточных рукописей и введения их в научный оборот, развития междисциплинарных исследований, а также применения технологий искусственного интеллекта.

В рамках конференции состоялось открытие личного фонда доктора исторических наук, профессора Задаш Оразгаликизы Дукенбаевой. Также была представлена выставка «Наследие Акжана аль-Машани – летопись рукописей и научных трудов».

Кроме того, состоялась презентация изданий «Жизнь, увенчанная наукой» и «Личность. Ученый. Мыслитель», в которых освещены жизненный путь, научная деятельность и мировоззрение учёного, а также его вклад в изучение наследия аль-Фараби.

Конференция стала площадкой для укрепления научного сотрудничества между отечественными и зарубежными исследователями, обмена опытом и популяризации научного наследия Акжана аль-Машани среди молодого поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК