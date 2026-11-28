В Андижане (Узбекистан) состоялось 43-е заседание Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В мероприятии приняли участие министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также представители государств – членов организации. Казахстан представил председатель Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров.

В ходе заседания Кайрат Камбаров передал приветствие Министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева и поздравил узбекскую сторону с успешным завершением года «Андижан – культурная столица тюркского мира». Он подчеркнул значимость дальнейшего укрепления культурного сотрудничества между тюркскими государствами в рамках ТЮРКСОЙ.

Особое внимание было уделено культурным проектам, реализованным Казахстаном в 2026 году. Среди них – концерт «Ата толғауы» в Алматы, приуроченный к 180-летию Жамбыла Жабаева и 165-летию Дины Нурпеисовой, а также мероприятия в Анкаре, посвящённые 120-летию Ахмета Жубанова.

По итогам заседания подписана декларация, утверждены отчёты, предварительный бюджет и Программа деятельности ТЮРКСОЙ на 2027 год. В программу включены предложения Казахстана о проведении мероприятий, посвящённых 100-летию композитора Газизы Жубановой, учёного Болата Сарыбаева и художника Канафии Тельжанова.

Культурной столицей тюркского мира на 2028 год избран город Талас (Кыргызстан). Кроме того, 2027 год объявлен Годом Чулпана, а 2028 год – Годом Чингиза Айтматова.

Следующее, 44-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ состоится в Турции в четвёртом квартале 2027 года.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК