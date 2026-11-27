С 22 по 27 ноября состоялась инвестиционная программа THE PITCH, организованная Фондом развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В программе приняли участие 70 творческих команд и 83 инвестора, в том числе представители Турции, Республики Корея и Сингапура.

Казахстанские предприниматели представили проекты в сферах кино, анимации, музыки, театра, моды, дизайна, книгоиздания, образования и цифровых технологий.

По итогам презентаций и индивидуальных встреч с инвесторами достигнуты 20 предварительных договорённостей о финансировании отечественных креативных проектов на общую сумму 2,69 млн долларов США (около 1,2 млрд тенге).

В дальнейшем Фонд сосредоточится на сопровождении переговоров, содействии заключению инвестиционных соглашений, масштабировании отечественных проектов и их продвижении на международные рынки.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК