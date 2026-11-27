В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла в Алматы состоялся концерт Государственного академического симфонического оркестра имени Толепбергена Абдрашева.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра коллектива, заслуженного деятеля Казахстана Каната Омарова прозвучали произведения выдающихся композиторов XX века – Сергея Прокофьева, Мориса Равеля и Игоря Стравинского.

Специальным гостем вечера стал пианист из Германии, лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана Амир Тебенихин. В сопровождении оркестра музыкант исполнил Третий концерт для фортепиано с оркестром до мажор Сергея Прокофьева, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

Концерт стал значимым событием в культурной жизни Алматы, объединив произведения мировой классики и продолжив традицию популяризации симфонического искусства, приобщения широкой аудитории к музыкальному наследию.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК