В Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени Николая Гоголя в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» состоялась разъяснительная встреча с работниками библиотечной сферы.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Галымжан Отелбайулы, директор Национальной академической библиотеки РК Кумис Сеитова, руководители областных, городских и районных централизованных библиотечных систем, методисты и библиотекари.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации Концепции «Зерделі ұлт», продвижения культуры чтения, повышения статуса библиотек, цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в библиотечную деятельность.

Также подведены итоги областного конкурса «Использование искусственного интеллекта в пропаганде книг». На конкурс поступили 42 заявки из 12 городов и районов области. По итогам отбора были оценены работы 33 авторов. Победители конкурса награждены.

Встреча стала площадкой для обмена опытом и обсуждения современных подходов к развитию библиотек, расширению их возможностей и повышению роли в формировании культуры чтения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК