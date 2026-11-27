В Astana IT University состоялась презентация итогов проекта гражданско-патриотического воспитания «Jas Power» за 2026 год и аналитического доклада, посвящённого вопросам гражданской идентичности молодёжи Казахстана.

В мероприятии приняли участие представители республиканских молодёжных организаций, образовательных учреждений, экспертного сообщества и студенты.

В ходе встречи Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана» представило результаты социологического исследования, посвящённого гражданской идентичности, институциональному доверию и отношению молодёжи к государственным символам.

Также были подведены итоги реализации проекта «Jas Power», охватившего 17 областей и три города республиканского значения.

Кроме того, победители конкурса «Q-Idea» представили социальные проекты, реализованные в рамках инициативы.

По итогам мероприятия участники обсудили результаты проделанной работы и представили предложения по дальнейшему развитию проекта.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК