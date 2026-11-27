В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева состоялось открытие выставки «Сырға толы жылдар…», посвящённой творческому наследию заслуженного деятеля искусств Казахстана, профессора Мухита Калимова.

Экспозиция знакомит посетителей с художественным наследием мастера, отражающим историческое прошлое Казахстана, национальные традиции, повседневную жизнь и судьбы людей разных эпох.

Особое место в творчестве Мухита Калимова занимает историческая живопись. Среди его известных работ – «Исатай – Махамбет», «Сырым Датов», «Курмангазы», «Дина», «Абылай хан» и другие полотна, посвящённые выдающимся личностям казахской истории.

На выставке также представлены картины «Железнодорожник», «Юность отца», «Ленинградцы, дети мои» и «Портрет композитора Ахмета Жубанова», хранящиеся в фондах Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Мухит Калимов внёс значительный вклад не только в развитие отечественной живописи, но и в подготовку молодых художников. С 1985 года он преподавал в Алматинском театрально-художественном институте, возглавлял кафедру живописи и занимался развитием профессионального художественного образования.

Произведения художника экспонировались на республиканских и международных выставках, в том числе в Швейцарии, Австрии и Венгрии. Ряд его работ хранится в музеях Казахстана.

Выставка «Сырға толы жылдар…» направлена на сохранение и популяризацию творческого наследия Мухита Калимова, а также на знакомство широкой аудитории с его вкладом в развитие казахстанского изобразительного искусства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК