С 27 по 29 ноября в Астане проходит образовательный курс «Young Policy Advisers Course», организованный Офисом программ ОБСЕ в Астане при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Участниками программы стали 25 молодых специалистов в возрасте до 35 лет, прошедших конкурсный отбор. Среди них – представители государственных органов, квазигосударственного сектора, исследовательских и аналитических центров.

Курс направлен на развитие профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере государственной политики. Программа охватывает вопросы стратегического и аналитического планирования, подготовки аналитических материалов, стратегических коммуникаций, публичных выступлений и ведения переговоров.

В ходе открытия представители Комитета по делам молодежи и семьи подчеркнули важность вовлечения молодых специалистов в разработку и реализацию государственной молодежной политики, а также выразили готовность рассматривать их инициативы и предложения.

Образовательный курс создает возможности для профессионального развития молодых специалистов, обмена опытом и расширения их участия в процессах разработки и реализации государственной политики.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК