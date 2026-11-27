В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в Национальной академической библиотеке РК начал работу культурно-просветительский проект «Түнгі аялдама – Достық, 11».

В первой встрече проекта приняли участие журналист Айнур Омар, исследователь-культуролог Абылайхан Калназаров и основатель платформы «Paraqta» Ердаулет Курал.

В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной академической библиотекой РК и платформой «Paraqta».

Участники обсудили современную журналистику и медиапространство, культурные ценности, роль чтения в личностном развитии, а также возможности цифровых платформ для расширения взаимодействия между литературой и читателями. Кроме того, гости ответили на вопросы участников встречи.

Проект направлен на популяризацию культуры чтения среди молодежи и работающего населения, а также создание площадки для диалога читателей с представителями литературы, науки, культуры, медиа и цифровых технологий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК