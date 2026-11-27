С 25 по 27 ноября в кинотеатре «Победа» в Минске прошли Дни казахстанского кино, приуроченные к 35-летию Независимости Республики Казахстан.

На церемонии открытия Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков отметил значимость культурного сотрудничества между двумя странами, подчеркнув роль кинематографа в популяризации национального наследия и укреплении гуманитарных связей.

В программу вошли шесть отечественных картин: «Паралимпиец», «Осенний бриз», «Султан Бейбарс», «Композитор», «Капитан Байтасов» и «38. Соңғы нүкте».

Зрителям представили фильмы различных жанров, раскрывающие историческое наследие Казахстана, национальные ценности и актуальные темы современного общества.

В мероприятиях приняли участие представители Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова, продюсер фильма «Осенний бриз» Тасболат Мерекенов и актёр картины «38. Соңғы нүкте» Асылбек Әйтіш.

Кинопоказы посетили жители Минска, представители киноиндустрии, казахстанской диаспоры и студенческая молодёжь.

Проведение Дней казахстанского кино стало вкладом в продвижение отечественного кинематографа на международной площадке, расширение знакомства зарубежной аудитории с казахстанским кино и дальнейшее укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Беларусью.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК