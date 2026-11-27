В области Жетісу обсудили развитие культуры чтения и повышение роли библиотек
В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в Центральной библиотеке имени С. Сейфуллина области Жетісу состоялась встреча по вопросам популяризации чтения и совершенствования библиотечной деятельности.
В мероприятии приняли участие представители Национальной библиотеки Республики Казахстан, библиотечной сферы и интеллигенции.
Директор Национальной библиотеки РК Газиза Нургалиева представила основные положения концепции «Зерделі ұлт» и приоритетные задачи государственной политики в данной сфере.
Участники обсудили повышение роли библиотек в обществе, внедрение современных форм обслуживания и расширение читательской аудитории.
Особое внимание было уделено реализации новых проектов, обмену профессиональным опытом и повышению доступности библиотечных услуг.
По итогам встречи участники выработали предложения по дальнейшему совершенствованию работы библиотечных учреждений.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК