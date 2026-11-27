В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в Центральной библиотеке имени С. Сейфуллина области Жетісу состоялась встреча по вопросам популяризации чтения и совершенствования библиотечной деятельности.

В мероприятии приняли участие представители Национальной библиотеки Республики Казахстан, библиотечной сферы и интеллигенции.

Директор Национальной библиотеки РК Газиза Нургалиева представила основные положения концепции «Зерделі ұлт» и приоритетные задачи государственной политики в данной сфере.

Участники обсудили повышение роли библиотек в обществе, внедрение современных форм обслуживания и расширение читательской аудитории.

Особое внимание было уделено реализации новых проектов, обмену профессиональным опытом и повышению доступности библиотечных услуг.

По итогам встречи участники выработали предложения по дальнейшему совершенствованию работы библиотечных учреждений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК