В Анкаре (Турция) проходит II Форум медиации тюркского мира, организованный Союзом медиаторов тюркского мира.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, профессионального медиаторского сообщества, научных и общественных организаций тюркских государств.

В центре внимания форума – совершенствование правовых механизмов медиации, выработка общих подходов к мирному урегулированию споров, а также перспективы разработки общей конвенции о медиативных соглашениях.

В рамках форума председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова представила опыт Казахстана в сфере развития медиации. В своем выступлении она отметила значимость взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества, укрепления общественного согласия и развития культуры конструктивного диалога.

Отдельное внимание участники уделили обмену национальным опытом, развитию профессиональных связей и расширению практики досудебного урегулирования споров.

Форум проходит с 25 по 29 ноября и направлен на укрепление сотрудничества тюркских государств в сфере медиации, а также обмен эффективными практиками мирного разрешения споров.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК