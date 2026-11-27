В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся международный круглый стол «Два тёплых крыла», посвящённый 50-летию творческой деятельности писателя, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Международной литературной премии «Алаш» Любови Шашковой.

В мероприятии приняли участие представители литературного и художественного сообщества Казахстана, Беларуси и России, учёные, переводчики, общественные деятели, сотрудники учреждений культуры и студенты.

Участники обсудили творческий путь и литературное наследие писателя, развитие литературных связей между Казахстаном и Беларусью, а также роль художественного перевода в укреплении культурного диалога.

Особое внимание было уделено переводам книги «Золотой луг» и поэмы «Камни», а также значению литературного альманаха «Қазақстан – Беларусь» в развитии взаимного литературного обмена.

Круглый стол стал площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Беларусью.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК