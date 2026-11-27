Председатель Правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова и Президент Ассоциации развития инклюзивного общества Алия Сабитова подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились объединить усилия для формирования в обществе уважительного отношения к людям с особыми потребностями. Взаимодействие будет строиться на основе Концепции инклюзивной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы.

Приоритетом станут нормы инклюзивной этики в общественных местах, на транспорте, в центрах обслуживания населения и на рабочих местах.

Работа будет основана на доказательной базе, для чего проведут социологические исследования, фокус-группы и замеры восприятия.

Инициативы будут обсуждаться с участием людей с инвалидностью по принципу «Ничего о нас без нас».

Сотрудничество позволит объединить аналитический потенциал КИОР и практический опыт АРИО в вопросах поддержки инклюзивного сообщества, а также будет способствовать продвижению ценностей равенства и взаимного уважения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК