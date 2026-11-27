В Астане Казахская национальная академия хореографии и Монгольская государственная консерватория подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Документ подписали ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова и ректор Монгольской государственной консерватории Цэрэнжигмэдийн Шаравцэрэн.

В церемонии обмена экземплярами меморандума также принял участие представитель монгольской делегации – руководитель отделения классического танца, заслуженный артист Монголии Мунгунхулуг Халзай.

Меморандум направлен на укрепление международных академических связей, развитие культурного и образовательного сотрудничества, а также обмен профессиональным опытом между двумя образовательными учреждениями.

Стороны намерены развивать академическую мобильность студентов и преподавателей, организовывать краткосрочные и долгосрочные стажировки, проводить мастер-классы, лекции и семинары, а также совместные творческие и научно-образовательные мероприятия.

Отдельное внимание планируется уделить обмену методиками преподавания, повышению профессиональных компетенций педагогов и внедрению современных образовательных технологий.

Подписание меморандума открывает новые возможности для международного взаимодействия, обмена опытом и дальнейшего развития хореографического образования Казахстана и Монголии.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК