В Национальном музее Республики Казахстан состоялась выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства «Моя страна – Казахстан!», приуроченная к 35-летию Независимости Республики Казахстан. Авторами представленных работ стали дети с особыми образовательными потребностями.

В экспозицию вошло более 60 работ воспитанников студии рисунка и живописи «Сиқырлы қылқалам», Центра оказания социальных услуг «Нұрлы жүрек», общественного фонда «Clover Foundation», специальных школ № 2 и № 3, школы-лицея № 27 и школы-гимназии № 10 города Астаны.

Инициатива направлена на поддержку детского творчества, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка и развитие инклюзивной культуры. Она также отражает важность создания равных возможностей для участия детей в культурной жизни страны.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступила заместитель директора Национального музея РК по научной работе Акмарал Ибраева.

Юным авторам вручили подарки и благодарственные письма при поддержке благотворительного фонда «Ақниет».

Экспозиция стала итогом годовой работы кружка «Қолөнер ғаламшары», действующего при Национальном музее.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК