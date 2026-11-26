Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провёл встречу с министром культуры Эстонской Республики Хейди Пурга. Во встрече также приняла участие Посол Эстонии в Казахстане Марье Лууп.

Встреча состоялась в рамках визита Хейди Пурга в Казахстан для участия в заседании Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Стороны обсудили перспективы казахстанско-эстонского сотрудничества в сферах культуры, кинематографии, музейного и библиотечного дела.

Хейди Пурга предложила рассмотреть возможность участия казахстанских кинематографистов в кинофестивалях Эстонии.

Также были затронуты вопросы творческих обменов и взаимодействия в сфере креативных индустрий.

Отдельное внимание уделено развитию прямых контактов между профильными учреждениями двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК