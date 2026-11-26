Арман Кырыкбаев встретился с министром культуры Эстонии Хейди Пурга
Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провёл встречу с министром культуры Эстонской Республики Хейди Пурга. Во встрече также приняла участие Посол Эстонии в Казахстане Марье Лууп.
Встреча состоялась в рамках визита Хейди Пурга в Казахстан для участия в заседании Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Стороны обсудили перспективы казахстанско-эстонского сотрудничества в сферах культуры, кинематографии, музейного и библиотечного дела.
Хейди Пурга предложила рассмотреть возможность участия казахстанских кинематографистов в кинофестивалях Эстонии.
Также были затронуты вопросы творческих обменов и взаимодействия в сфере креативных индустрий.
Отдельное внимание уделено развитию прямых контактов между профильными учреждениями двух стран.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и реализации совместных инициатив.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК