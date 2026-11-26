В Астане состоялось заседание Координационного совета по развитию молодежных ресурсных центров (МРЦ), посвящённое повышению эффективности реализации государственной молодежной политики. Организатором выступил Научно-исследовательский центр «Молодежь».

В заседании приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан Кайрат Камбаров, а также руководители молодежных ресурсных центров из всех регионов страны.

В ходе встречи рассмотрены вопросы трансформации деятельности МРЦ, внедрения современных подходов к работе с молодежью и результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь».

Кайрат Камбаров обозначил приоритетные задачи, в числе которых – сбор и систематизация предложений молодежи регионов для их дальнейшего учета при разработке Концепции государственной молодежной политики, сокращение доли молодежи категории NEET, а также усиление профилактической работы по предупреждению лудомании, вандализма и наркомании.

Особое внимание уделено переходу от разовых мероприятий к системной и адресной работе с молодежью, укреплению межведомственного взаимодействия, повышению качества и доступности услуг МРЦ, развитию механизмов обратной связи и ориентации деятельности центров на конкретные результаты.

Руководители молодежных ресурсных центров Костанайской и Жамбылской областей представили итоги работы за 2026 год и поделились эффективными региональными практиками.

По итогам заседания определены приоритетные направления деятельности молодежных ресурсных центров на 2027 год.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК